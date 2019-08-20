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الجيزة: لا تصالح بمخالفات البناء الجديدة وإزالة المبانى المخالفة بعد صدور القانون

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:04 م
الجيزة: لا تصالح بمخالفات البناء الجديدة وإزالة المبانى المخالفة بعد صدور القانون اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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حذرت محافظة الجيزة المواطنين من الاستمرار فى ارتكاب مخالفات بناء جديدة، بغرض التصالح عليها طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
 
وأكدت محافظة الجيزة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم إقراره وجارى تنفيذه لن يتسامح إلا فى بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 إبريل الماضى.
 
من جانبة أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التى تم بناؤها فى الآونه الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح حيث أقبل بعض المواطنين على إرتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو أدوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.
 
وأكد المحافظ أنه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مطالبا المواطنين عدم التمادى فى هذة الظاهرة السلبية التى تكبد المخالف أعباء جسيمة كما تثقل كاهل الدولة بأعباء مالية وبشرية لمجابهتها مؤكداً أن قانون التصالح فى مخالفات البناء شمل بعض المخالفات البنائية حتى موعد اصدارة وبشروط وضوابط معينة وستتم ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن المحافظة تتلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء مؤكداً انه تم تشكيل لجان فنية فى جميع الأحياء والمراكز والمدن من غير العاملين بالجهات الإدارية للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية "تصميم منشأت خرسانية أو معدنية"، بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

التصالح

قانون التصالح

البناء المخالف

محافظة الجيزة

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