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الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسي بتعيين ربيع ومميش وزكى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:33 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسي بتعيين ربيع ومميش وزكى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش، وتعيين الفريق مهاب مميش مستشاراً لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وتعيين المهندس  يحى زكى رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس. 
 
وكان الفريق مهاب مميش قد تولي رئاسة هيئة قناة السويس فى أغسطس 2012، وكان قائداً لهيئة القناة فى عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية فى أغسطس 2015.
 
وسجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حيث بلغت عائدات القناة خلال العام المالى 2018/2019 أعلى عائد سنوى فى تاريخ القناة بإجمالى عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالى السابق بنسبة 5.4 %، وبلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.
 
 

السيسي

قناة السويس

الجريدة الرسمية

مهاب مميش

محور قناة السويس

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