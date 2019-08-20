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الجارديان: السلطات الصينية تحتجز موظفا بالقنصلية البريطانية فى هونج كونج

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:11 ص
الجارديان: السلطات الصينية تحتجز موظفا بالقنصلية البريطانية فى هونج كونج الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)

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ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن سلطات البر الرئيسى الصينى قد احتجزت موظفا بالقنصلية البريطانية فى هونج كونج يُدعى سيمون تشنج فى طريقه عودته إلى المدينة.

وقالت صديقة موظف القنصلية وتُدعى (لى)، فى تصريح للصحيفة حسبما أوردت على موقعها الإلكترونى اليوم، إن تشنج، البالغ من العمر 28، كان فى طريق عودته من رحلة عمل، من مقاطعة شنتشن الصينية، إلى مسقط رأسه فى هونج كونج فى 8 أغسطس الجارى، عندما توقف بشكل مفاجئ عن مراسلتها.

وأوضحت لى أن سلطات الهجرة فى هونج كونج أخبرتها بأنه تم وضع تشنج قيد "الاحتجاز الإدارى" من جانب سلطات البر الرئيسى الصينى فى موقع غير معلوم ولأسباب مجهولة.

كان مسئولو الهجرة قد عززوا من عمليات التفتيش على الحدود بين البر الرئيسى الصينى وهونج كونج، حيث يقومون باحتجاز أشخاص وبتفتيش هواتفهم المحمولة وغير ذلك من الأجهزة التى يحملونها.

وأوضحت الجارديان أن احتجاز تشنج، الذى يعمل كمسئول للتجارة والاستثمار عن هيئة التنمية الدولية الاسكتلندية فى القنصلية البريطانية، جاء وسط ما تشهده المدينة من مظاهرات منادية بالديمقراطية، امتدت لأكثر من شهرين، وفرضت تهديدا لسلطة بكين على هذا الإقليم.

 


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السلطات الصينيه

الجارديان

الصين

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