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التنمية المحلية: بدء دورات "التدريب الحرفى" بتكلفة 650 ألف جنيه أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:02 م
التنمية المحلية: بدء دورات "التدريب الحرفى" بتكلفة 650 ألف جنيه أكتوبر المقبل مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ وزارة التنمية المحلية، الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفى بالمحافظات التى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة وذلك أول أكتوبر المقبل فى مجالات الملابس الجاهزة والنجارة والأثاث والجلود والأحذية بتكلفة 650 ألف جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن هذه الدورات تأتى فى إطار جهود الوزارة لخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع المحافظات لتحديد الاحتياجات التدريبية للدورة الجديدة وأعداد الشباب التى سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكز التدريبية مع دراسة امكانية ضم حرف جديدة للمراكز التدريبية فى ضوء احتياجات سوق العمل على أساس أن تتولى المحافظة تجهيزها من آلات ومعدات وتقوم الوزارة بتمويل التدريب.

وأشار إلى أنه يجرى العمل حالياً على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الايجابية والسلبية للدورات السابقة التى نظمتها الوزارة لأخذها فى الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم.

وطالب وزير التنمية المحلية، الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات فى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف اليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى للشباب.

وأضاف أنه يمكن للشباب الذى يتم تدريبه بدء مشروع صغير فى ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية "مشروعك" أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.


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