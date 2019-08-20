التعليم: 4 حالات غش بامتحانات الأحياء والتفاضل والجغرافيا للثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إنه تم ضبط 4 حالات غش إلكترونى اليوم بامتحان الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا للثانوية دور ثان.

وأضاف عبد الحكم، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات لم تتلقى اى شكاوى تتعلق بسير الامتحان أو صعوبة الأسئلة وشهدت اللجان هدوء واستقرار حتى نهاية الامتحان.

وانطلقت اليوم السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

وأكدت غرفة العمليات المركزية أنه تم التواصل مع رؤساء لجان سير الامتحانات وتم التأكد من وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس المخصصة كمقار للجان السير فى حراسة الشرطة.