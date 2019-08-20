"التعليم" توجه المدارس بضرورة انتهاء أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس على مستوى الجمهورية فى أعمال الصيانة البسيطة من تركيب صنابير مياه وتغطية أسلاك الكهرباء، حرصا على سلامة الطلاب، وتبديل زجاج النوافذ التى تحتاج لتغيير فى إطار الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019، 2020.

وتعمل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تلاشى أى أخطار فى الفصول قد تتسبب فى حدوث مشكلات للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال الصيانة مسؤولية المديريات بالتنسيق مع أفرع هيئة الأبنية التعليمية فى المحافظات، موضحة أن الوزارة ستحصل على تقارير حول ما وصلت إليه أعمال الصيانة سواء البسيطة أو الشاملة قبل بداية الدراسة، كما تشهد أيضا الدراسة خلال العام الدراسى الجديد دخول عدد كبير من المدارس الجدبدة الخدمة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس والمديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى.