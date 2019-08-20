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التعليم تقرر طباعة كتاب دليل المعلم للصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:52 م
التعليم تقرر طباعة كتاب دليل المعلم للصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وافقت وزارة التربية والتعليم، على طباعة كتاب دليل المعلم للصف الثانى الابتدائى "أول مرة" للعام الدراسى الجديد 2019/2020.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم على طباعة 10% فقط كنسخ جديدة من كتاب دليل المعلم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2019/2020.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم إعادة تسليم النسخ الموجودة بالمدارس من العام الماضى إلى المعلمين الذين يقومون بالتدريس بالصف الأول الابتدائى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء لتوفير النفقات؛ حيث إن كتاب دليل المعلم للصف الأول الابتدائى الذى تم طباعته العام الدراسى الماضى صالح للاستخدام خلال العام الدراسى 2019/2020.
 
جاء ذلك فى خطاب لها تم تعميمه إلى المديريات التعليمية.
 
 

 


التربية والتعليم

دليل المعلم

النظام الجديد للتعليم

دليل المعلم للصفوف الأولى

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