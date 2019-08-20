التعليم تضبط طالبا صور امتحان التفاضل بلجنة الثانوية العامة بالبحيرة

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فى رابع أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، امتحان مادة الأحياء "شعبة علمى علوم" بإجمالى عدد 5095 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) "شعبة علمى رياضيات" بإجمالى عدد 3558 طالبا وطالبة، وامتحان مادة الجغرافيا "شعبة الأدبي" بإجمالى عدد 3907 طلاب وطالبات فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالى عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان، وذلك برصد حالة فى امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) بمحافظة البحيرة "إدارة المحمودية التعليمية"، و3 حالات فى امتحان مادة الجغرافيا منها حالتين بمحافظة الشرقية "إدارة منيا القمح التعليمية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالة بمحافظة البحيرة "إدارة إيتاى البارود التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالى عدد 3558 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالى عدد 7092 طالبا/ طالبة.

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالى عدد 1 طالب.