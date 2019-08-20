سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تضبط طالبا صور امتحان التفاضل بلجنة الثانوية العامة بالبحيرة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:21 م
التعليم تضبط طالبا صور امتحان التفاضل بلجنة الثانوية العامة بالبحيرة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فى رابع أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، امتحان مادة الأحياء "شعبة علمى علوم" بإجمالى عدد 5095 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) "شعبة علمى رياضيات" بإجمالى عدد 3558 طالبا وطالبة، وامتحان مادة الجغرافيا "شعبة الأدبي" بإجمالى عدد 3907 طلاب وطالبات فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

 كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالى عدد 1 طالب.

 

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء الامتحان، وذلك برصد حالة فى امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) بمحافظة البحيرة "إدارة المحمودية التعليمية"، و3 حالات فى امتحان مادة الجغرافيا منها حالتين بمحافظة الشرقية "إدارة منيا القمح التعليمية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالة بمحافظة البحيرة "إدارة إيتاى البارود التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالى عدد 3558 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالى عدد 7092 طالبا/ طالبة.

 

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالى عدد 1 طالب.


التربية والتعليم

الغش الالكترونى

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:49 م

التعليم تقرر زيادة درجات 20 ألفا و240 طالبا تظلموا على نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:10 م

نزول الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام فى الشرقية 5 درجات ليصبح 220

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:45 م

طلاب الثانوية العامة دور ثان يشيدون بسهولة الجغرافيا والتفاضل.. صفحات الغش تنشر أجزاءً من الأسئلة وفريق الغش الإلكترونى يضبط المخالفين.. و"التعليم" تغلق غدًا باب التظلم على نتيجة الدور الأول

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:15 م

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الأحياء والتفاضل والجغرافيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة