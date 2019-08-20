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التحقيقات: المتهمون بسرقة درجات بولاق نفذوا 5 عمليات بأسلوب "توصيل الأسلاك"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:00 ص
التحقيقات: المتهمون بسرقة درجات بولاق نفذوا 5 عمليات بأسلوب "توصيل الأسلاك" دراجة بخارية - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة بولاق أبو العلا، أن العاطلين المتهمين بسرقة 5 دراجات نارية فى دائرة القسم سبق اتهامهم فى 15 قصية سابقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، وردت معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق، يفيد بقيام "محمد. أ"، 18 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 189 لسنة 2019م قصر النيل " سلاح "، و"مسعد. ع" 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها 25740 لسنة 2018م شبرا الخيمة أول / قليوبية "سرقة"، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.


مباحث القاهرة

سرقة دراجات بخارية

اكمنة على الطرق

بولاق ابو العلا

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