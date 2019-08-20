التحفظ على 25 طن منظفات ومستلزمات إنتاج فاسدة داخل مصنع فى الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 25 طن منظفات ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع منظفات كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بتصنيع وإنتاج منظفات داخل مصنعه غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع بالأسواق غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر بداخل المصنع على كمية قدرها 25,740 طن من المنظفات ومستلزمات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التحقيقات.