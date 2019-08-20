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التجميل بالطاقة الحيوية الأحدث والأكثر فعالية... استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد توضح

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:41 م
التجميل بالطاقة الحيوية الأحدث والأكثر فعالية... استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد توضح جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

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علامات تقدم العمر تسبب للمرأة الشعور بالحزن والاكتئاب، ولكن حلول التجميل العلاجي له العديد من المضاعفات خاصة الحقن أو الجراحة، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف التجميل بالطاقة الحيوية كوسيلة فعالة وبدون مضاعفات أو جراحة.

جراند ماستر لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة ، توضح من خلال التقرير التالي مميزات التجميل بالطاقة الحيوية..

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ "اليوم السابع" أن التجميل بالطاقة الحيوية يساعد كثيراً على القضاء على تجاعيد الوجه وتجديد الخلايا به، وهو أحدث صيحة في عالم التجميل، حيث يمكن إجراء الجلسات التجميلية عن بعد، بدون استخدام البوتكس أو أي نوع آخر من الحقن وبدون أي مضاعفات على الإطلاق.

مميزات-للتجميل-بالطاقة-الحيوية (1)
مميزات-للتجميل-بالطاقة-الحيوية 

وأشارت إن من خلال التجميل بالطاقة الحيوية يتم عمل تنشيط للبشرة وللجسم بأكمله، وللشعر أيضا، فيتم القضاء من خلاله على مشاكل الشعر من سقوط أو قشرة أو اختلاف نوعية الشعر فهناك كثيرون شعرهم يكون ناعم ثم يتحول إلي مجعد، وذلك عن طريق عمل تنظيف كامل للجسم أولا ثم التركيز على الأماكن المراد تجميلها.

تأثير التجميل بالطاقة الحيوية على الوجه
تأثير التجميل بالطاقة الحيوية على الوجه

وفي السياق ذاته أكدت أن التجميل بالطاقة الحيوية يتم عن طريق توجيه المعالج شحنات على وجه المريض باستخدام قلم كريستال وبالاستعانة ببعض الأحجار الكريمة وشحن مجموعة من الألوان، ويتم العلاج إما بحضور المريض أو عن بعد باستخدام صورة المريض والنتيجة تكون واحدة في الحالتين.

 

ازالة التجاعيد المحيطة بالشفاه بالتجميل بالطاقة الحيوية
ازالة التجاعيد المحيطة بالشفاه بالتجميل بالطاقة الحيوية

واستطردت حديثها أن التجميل بالطاقة الحيوية يتم من خلاله شحن الخلايا المجهدة، وملئ اماكن التجاعيد بألوان تجعل الخلايا تتضاعف، وتزول التجاعيد، فنستطيع من خلالها ان نزود حجم الخدود إذا كان المريض يحتاج إلي ذلك او نزود من حجم الشفايف او نضاعف خلايا، وفي أماكن أخرى يمكن أن نقللها وفي النهاية نعمل نحت للوجه من خلال إبراز مواطن الجمال وإخفاء العيوب.

طرق-للتجميل-بالطاقة-الحيوية
طرق-للتجميل-بالطاقة-الحيوية

وأعلنت جراند ماستر لبنى أحمد إن التجميل بالطاقة الحيوية يحتاج إلي عدد من الجلسات ويتم استخدام كريم يوضع على الوجه أثناء العلاج يتم صناعته بواسطة المعالج ويكون مكون من مكونات طبيعية من الأحجار الكريمة والأعشاب الطبيعية والنتيجة تكون مبهرة للغاية، خاصة إن التجميل يتم بدون جراحة، وبدون حقن، وبدون مواد كيميائية، فالوجه بعد هذه الجلسات يرجع لجماله ونضارته وكأنه عاد لعمر الشباب.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والأحجارالكريمة يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر لبنى أحمد عبر "فيسبوك":

https://www.facebook.com/lobnaahmed111/?ti=as

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر لبني احمد :

https://www.karmaacademy.org/

والانستجرام:

https://www.instagram.com/lobnaahmed.gemstones/

والتويتر:

https://twitter.com/lobnaa7med?s=08

 

عنوان مركز كارما:

 3عمارات سيتي ستارالدورالسادس / مدينة 6 أكتوبرالحي 11 

 

للتواصل-لبنى-احمد
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتوراليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريدالإلكتروني :medical@dworldf.com


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