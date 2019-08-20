التأمل أفضل طريقة لمواجهة مرض الزهايمر.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

كشفت دراسة علمية جديدة أهمية التأمل وتصفية الذهن وفوائده لمكافحة مرض العصر وهو الزهايمر، والتأمل رياضة ذهنية تعتمد على تقنيات التنفس العميق، وبالإضافة لفوائد تلك الطريقة فى مكافحة مرض الزهايمر فهى تساعد فى التخلص من التوتر والاكتئاب وضعف الذاكرة، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "الديلى ميل" البريطانية.

وأجرى الباحثون دراسة على 14 بالغًا يعانون من ضعف الذاكرة ومهارات التعلم، وبعد ثمانية أسابيع ، سجل أولئك الذين طبقوا تمارين التأمل الذهنى نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية، وتؤكد الأبحاث بأن التأمل الذهنى يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال العلماء إن التوتر على المدى الطويل يمكن أن يؤثر على الجزء الخاص بالذاكرة في المخ، والذي يشارك في الذاكرة والتعلم.

وكشف تقرير "ديلى ميل" أن النجم هاري بوتر و إيما واتسون وانجلينا جولى من محبي ممارسة تمارين التأمل الذهنى.

من ناحية أخرى..كشفت دراسة حديثة أن التأمل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى المرض، ووجدت أن هذه الممارسات التأملية يمكن أن تقلل من ضغط الدم ومستويات القلق والاكتئاب، ويمكن أن يساعد الأشخاص أيضاً في الإقلاع عن التدخين.

ويعد مرض الزهايمر مرضًا تنكسيًا تدريجيًا في الدماغ، يؤدي فيه تراكم البروتينات غير الطبيعية إلى موت الخلايا العصبية، وهذا يعطل أجهزة الإرسال التي تحمل الرسائل بين المخ والجسم، ويتسبب في تقلص الدماغ.