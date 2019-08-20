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الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا فى مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:44 م
الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا فى مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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 استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا فى مشاجرة نشبت بين عائلتين فى الحوامديه وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتهما الصحية.

 

وتباشر النيابة التحقيق حول مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية، بسبب خلافات سابقة فى الحوامدية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وكان قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عرب الساحة وإصابة شخصين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الموقف، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


الحوامدية

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خلافات عائلية

أسلحة نارية

قتل

مشاجرة الحوامدية

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