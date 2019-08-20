الإسكان: مهلة شهر لاستكمال مقدمات حاجزى قرعات الأراضى

كتب أحمد حسن

كشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضى (الإسكان الاجتماعى – الإسكان المتميز – الإسكان الأكثر تميزاً)، ولم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المُعلن عنها بعد تاريخ 25/7/2017، وقبل القرعة المُعلن عنها بتاريخ 17/9/2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.

وأوضح أنه يتم استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة بالشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، ويتم التعامل عليا بالأسعار المعمول بها حالياً، وفى حالة إعادة طرحها يُسمح للمواطنين بالدخول فى القرعة الجارى الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم طرح أراضٍ بديلة (على حسب المُتاح من الأراضى) للعملاء الذين لم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بداية من عام 2014 : عام 2017، وتم إعادة طرح أراضيهم بقرعات أخرى، وأصبحت غير شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، ويتم الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى (on line) بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأولوية الاختيار، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والالتزام بالاشتراطات البنائية لقطع الأراضى البديلة، والتقدم بالحجز لذات المدينة السابق التقدم لها، ويلتزم العميل بالاشتراطات العامة، والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط التى تم التقديم لها خلال الفترة من 2/7/2018 : 22/7/2018.