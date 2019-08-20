سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى تخطت الـ 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:44 م
الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى تخطت الـ 100 مليون جنيه وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى، لهذا العام حقق إنجازا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالى مبيعات الصكوك مئة مليون جنيه.

وأضافت الأوقاف، أن بعض المبالغ قيد الظهور بالحساب المجمع بالبنك المركزى من قبل بعض الجهات ، فقد زادت حصيلة مبيعات صكوك وجلود الأضاحي لحساب المشروع أكثر من 101 مليون جنيه حتى تاريخه.

وتوجهت الأوقاف بالشكر لكل من ساهم من العاملين بالأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية التي أسهمت معنا في نجاح هذا المشروع ، ولكل أهل الفضل الذين أولونا ثقتهم ، مؤكدين أنه قد تم ذبح الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتم الآن عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد بمعرفة وزارة التموين وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف، حيث يتم يوميا توزيع عشرة أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر المستحقة، كما سيتم تحويل كل ما يتم تجميعه من عائد بيع جلود الأضاحى إلى لحوم توزع أيضا على الأسر الأولى بالرعاية.


 

 


وزارة الاوقاف

صكوك الأضاحى

وزارة التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة