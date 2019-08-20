الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى تخطت الـ 100 مليون جنيه

أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى، لهذا العام حقق إنجازا غير مسبوق، حيث تجاوز إجمالى مبيعات الصكوك مئة مليون جنيه.

وأضافت الأوقاف، أن بعض المبالغ قيد الظهور بالحساب المجمع بالبنك المركزى من قبل بعض الجهات ، فقد زادت حصيلة مبيعات صكوك وجلود الأضاحي لحساب المشروع أكثر من 101 مليون جنيه حتى تاريخه.

وتوجهت الأوقاف بالشكر لكل من ساهم من العاملين بالأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية التي أسهمت معنا في نجاح هذا المشروع ، ولكل أهل الفضل الذين أولونا ثقتهم ، مؤكدين أنه قد تم ذبح الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتم الآن عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد بمعرفة وزارة التموين وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف، حيث يتم يوميا توزيع عشرة أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر المستحقة، كما سيتم تحويل كل ما يتم تجميعه من عائد بيع جلود الأضاحى إلى لحوم توزع أيضا على الأسر الأولى بالرعاية.



