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الأمم المتحدة وبنجلادش تعملان لإعادة آلاف الروهينجا إلى ميانمار

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:36 ص
الأمم المتحدة وبنجلادش تعملان لإعادة آلاف الروهينجا إلى ميانمار لاجئو الروهينجا
داكا (رويترز)

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قال مسئول إن بنجلادش ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد ما إذا كان أكثر من 3 آلاف من اللاجئين الروهينجا سيقبلون العرض الذى قدمته ميانمار للعودة إليها وذلك بعد قرابة عام من فشل خطة لإعادة اللاجئين.

وترك أكثر من 730 ألفا ميانمار إلى مخيمات فى بنجلادش بعد أن قاد الجيش حملة ضد الروهينجا فى ولاية راخين قالت الأمم المتحدة إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية"، لكن كثيرا من اللاجئين يخشون التعرض للعنف من جديد إذا عادوا.

وقال أبو القلم مفوض بنجلادش لإغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى ميانمار لرويترز فى اتصال هاتفى الاثنين، "ستكون (محاولة إعادتهم) عملية مشتركة تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا لمناقشة أحدث خطة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار.

 

 


الأمم المتحدة

بنجلادش

الروهينجا

ميانمار

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