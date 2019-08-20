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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:57 ص
الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.


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