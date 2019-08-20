اعرف أبرز استعدادات "التعليم" للعام الدراسى الجديد × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

أصبح العام الدراسى الجديد على وشك الانطلاق حيث يفصلنا عنه قرابة الشهر، اليوم السابع يرصد فى 10 معلومات أبرز استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد.

1ـ انتهاء الوزارة من مراجعة مناهج العام الدراسى الجديد وتحديثها وتنقيحها بالتنسيق مع مركز المناهج التعليمية.

3ـ دخول مناهج العام الدراسى الجديد المطابع وانتهاء طباعة كميات كبيرة على أن يتم الانتهاء من طباعة كافة الإعداد المطلوبة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.

3ـ جار تدريب المعلمين على المناهج الدراسية الجديدة سواء فى الصفوف الأولى أو باقى المراحل والصفوف الدراسية الأخرى.

4ـ وضع معايير التدريس فى الصفوف الأولى بحيث يتم نقل معلمات الصف الأول الابتدائي مع طلاب فصله العام الدراسى الجديد 2019، 2020.

5ـ قبول المدارس ملفات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى فى المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة وتسكين الأطفال.

6ـ جارى الانتهاء من مراحل تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات.

7ـ الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالبنية التكنولوجية فى المدارس الثانوى استكمالا لمشروع تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية.

8ـ انتهاء مراحل التحويلات والنقل بين المدارس خلال الأيام المقبلة استعدادا للعام الدراسى الجديد.

9ـ حصر العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى جميع المدارس ووضع حلول بديلة لتوفير احتياجات المدارس من تخصصات ومعلمين.

10ـ جار انتهاء المدارس من أعمال الصيانة البسيطة فى جميع أنحاء الجمهورية وافتتاح بعض المنشآت التعليمية فى بعض المحافظات لتقليل الكثافات الطلابية.