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استمرار قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية بمهنة جزار دواجن

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:00 ص
استمرار قبول طلبات 100 وظيفة للعمل بالسعودية بمهنة جزار دواجن التقدم لوظائف - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تواصل وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات 100 وظيفة لليوم الثالث على التوالى، للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعى بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية .

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن المرتب الأساسى لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا، فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أى بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصرى، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحى، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

ويشترط فى المتقدم خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات فى مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وتقدم الطلبات حتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.


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