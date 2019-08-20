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اجتماع لوزيرا التعليم العالى والاتصالات حول إدخال التكنولوجيا الرقمية للجامعات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:15 م
اجتماع لوزيرا التعليم العالى والاتصالات حول إدخال التكنولوجيا الرقمية للجامعات وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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عقد وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات، اجتماعا مطولا ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة التعليم العالى؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها رقمنة الجامعات والتحول الرقمى والنظم الجديدة بالجامعات الجديدة؛ حسب الاستراتيجية الخاصة بالدولة.

وتضمن الاجتماع نقاشا موسعا حول تطوير خدمة الانترنت ورقمنة الجامعات بالجامعات الحكومية الـ 27، وكذلك النظم المطورة للجامعات الذكية الجديدة، وهى جامعات الملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، إذ تم الاتفاق على النقاط الرئيسية الخاصة بهذه النظم الجديدة.


    

 


التعليم العالى

وزير الاتصالات

رقمنة الجامعات

الجامعات الجديدة

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