إصابة أكثر من 100 مدنى فى تفجيرات بشرق أفغانستان

قال مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء، إن عدد المصابين فى تفجيرات بمدينة جلال اباد ارتفع إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة فى ساحات عامة وأسواق ومطاعم خارجية بالمدينة الشرقية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات لكن تنظيم داعش وحركة طالبان ينشطان فى المنطقة المتاخمة لباكستان.

وقال جولزاده سانجار وهو مسئول بقطاع الصحة فى جلال اباد، إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى فى الانفجارات، التى حدثت فيما كانت البلاد تحتفل بالذكرى المئة لاستقلالها.

وأسفر تفجير انتحارى استهدف حفل زفاف فى كابول عن مقتل 63 شخصا على الأقل يوم السبت. وأعلن تنظيم داعش المسئولية عن هذا الهجوم.