إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة خزينة من داخل شركة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة جهاز " لاب توب "، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى "جارى حصره" ، وبعض الأوراق من داخل الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين لثنين منهم معلومات جنائية، وآخر سائق)

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم ، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عتلة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.

وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم)، واقروا بأن جملة المبلغ المالى المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية بإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.