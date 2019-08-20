سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:57 م
إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر سرقة خزينة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة خزينة من داخل شركة.
 
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من مالك إحدى شركات الأثاث بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة جهاز " لاب توب "، جهاز DVR  الخاص بكاميرات المراقبة، وكذا سرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى "جارى حصره" ، وبعض الأوراق من داخل  الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 5 أشخاص (4 عاطلين لثنين منهم معلومات جنائية، وآخر سائق)
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم ، و6 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش عيار 16مم - سيارة نقل "قيادة أحدهم" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عتلة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهم.
 
وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهم ضبط (20 ألف جنيه - جهاز لاب توب "المستولى عليهما"، وكذا ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية الكائنة بدائرة القسم)، واقروا بأن جملة المبلغ المالى المستولى عليه 30 ألف جنيه وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية بإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جريمة سرقة

اسلحة نارية

سرقة خزينة شركة

مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة