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إحالة أوراق 6 عناصر إخوانية للمفتى لاتهامهم بالقيام بإعمال إرهابية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:28 م
إحالة أوراق 6 عناصر إخوانية للمفتى لاتهامهم بالقيام بإعمال إرهابية جنايات دمنهور - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار حسن الباهي وعضوية المستشارين ايهاب السعدنى ورامه سعيد محمد، إحالة أوراق 6 متهمين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم .

كما قضت هيئة المحكمة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 سبتمبر المقبل.
 
وتأتى هذه الإحالة فى القضية رقم 1171 لسنة 2016 جنايات على خلفية اتهام هذه العناصر بالقيام بأعمال إرهابية وحيازة وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية غير مرخصة بمركز وادى النطرون.
 
 

 


اخبار البحيرة

جنايات دمنهور

جماعة الاخوان

وادى النطرون

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