إحالة أوراق 6 عناصر إخوانية للمفتى لاتهامهم بالقيام بإعمال إرهابية

البحيرة - فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار حسن الباهي وعضوية المستشارين ايهاب السعدنى ورامه سعيد محمد، إحالة أوراق 6 متهمين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم .