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أوكرانيا وإسرائيل تتجهان لتحرير التجارة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:48 م
أوكرانيا وإسرائيل تتجهان لتحرير التجارة فلاديمير غرويسمان
وكالات

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اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني خلال اجتماع عقده الاثنين مع نظيره الإسرائيلي، أن أوكرانيا وإسرائيل قادرتان على تطوير العلاقات الثنائية بنحو ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان قوله إنه بات من الممكن الآن توسيع التجارة الحرة بين البلدين، بما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري.
 
كما دعا غرويسمان الشركات الإسرائيلية لكسب الوقت وبدء الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا، وعدم انتظار مصادقة الكنيست على اتفاقية منطقة التجارة الحرة في سبتمبر المقبل.
 
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، أشارت بيانات موقع ITC Trade إلى أن حجم تجارتهما بلغ العام الماضي 792 مليون دولار، منها 580 مليون دولار هي صادرات أوكرانيا إلى إسرائيل مقابل واردات بقيمة 212 مليون دولار.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قام بزيارة إلى أوكرانيا أمس بحث خلالها مع السلطات في كييف سبل تطوير العلاقات الثنائية، ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

أوكرانيا

إسرائيل

كييف

الاستثمار

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