أمن الشرقية يضبط اثنين من المتهمين بالتعدى على معاق ذهنيا بصالون حلاقة

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمشتول السوق بالشرقية، منذ قليل، القبض علي 2 من المتهمين بالتعدي علي شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي الفيس بوك، قد تداولوا مقطع فيديو لقيام 3 شباب بالتعدي بالضرب المبرح علي شاب معاق ذهنيا ، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والإستياء الشديد.

وأفاد شهود عيان بالقرية لـ"اليوم السابع" أن الواقعة حدثت داخل صالون حلاقة بالقرية.

وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، بالقبض علي الشباب المتواجدين في الفيديو، لتعديهم علي الشاب بشكل غير إنساني.

وتمكن الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مشتول السوق، بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية من ضبط 2 من المتهمين.