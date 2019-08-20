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أسوشيتدبرس: جيفرى إبيستين ترك وصية بشأن 577 مليون دولار قبل انتحاره

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:16 م
أسوشيتدبرس: جيفرى إبيستين ترك وصية بشأن 577 مليون دولار قبل انتحاره جيفرى إبيستين
كتبت ريم عبد الحميد

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 ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن جيفرى إبيستين، الملياردير الأمريكى الذى انتحر فى محبسه فى وقت سابق هذا الشهر حيث كان يواجه اتهامات بالإتجار الجنسى، قد وقع على وصية قبل يومين فقط من قتله لنفسه داخل سجن فيدرالى بمانهاتن، بحسب ما أظهرت وثائق جديدة للمحكمة، مما يفتح جبهة قانونية جديدة فيما يمكن أن يكون معركة تستمر لسنوات على ثروة الملياردير الراحل.

 

ولم تتضمن أوراق المحكمة التى تم تقديمها الأسبوع الماضى فى جزر فرجين الأمريكية تفاصيل عن المستفيدين، لكنها حددت قيمة الممتلكات بأكثر من 577 مليون دولار، بينها أكثر من 56 مليون دولار أموال نقدية.

 

 وقد أثار وجود وصية أسئلة جديدة عن الأيام الأخيرة لإبيستين داخل مركز ميرتوبولتيان كوريكشنال  حيث كان ينتظر محاكمته على اتهامات بالإتجار الجنسى والتآمر.

 

وقد وقع الوثيقة قبل انتحاره فى 10 أغسطس، وهى الوفاة التى ادى إلى عدة تحقيقات فيدراليات وسلطت الضوء بقوة على الإخفاق داخل المؤسسة الواقعة فى مانهاتن.

 

 وكانت جهات الإدعاء قد اتجهت أمس الاثنين نحو استبعاد الاتهام ضد إبيستين، لكنهم قالوا إن يبحثون ما إذا كانوا سيتهمون آخرين بتهمة تسهيل انتهاكاته المزعومة ضد العشرات من الفتيات.


انتحار جيفرى ابيستين

جيفرى ابيستين

وصية جيفرى ابيستين

ثروة جيفرى ابيستين

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