أستاذ بترول: إنتاج مصر من الغاز سيصل لـ10 مليارات قدم مكعب خلال عامين

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر أصبحت مركزًا إقليميا فى مجال الطاقة بفضل الاكتشافات الجديدة، والإنتاج الضخم الذى شهدته البلاد الفترة الأخيرة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن هناك شركات كبرى أخذت مناقصات للعمل فى مجال التنقيب، وخلال أشهر قليلة مقبلة سيتم الإعلان عن اكتشافات أخرى كثيرة فى شرق المتوسط.

وواصل: "إنتاجنا من الغاز يصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز، وحقل ظهر ينتج حوالي 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وتم إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج وبدأنا التصدير إلى الخارج".

وتابع ثروت راغب:" سوف نصل إلى إنتاج 8 أو 10 مليار قدم مكعب من الغاز خلال عامين من الآن، وحقل ظهر سوف يصل إلى إنتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز في العام المقبل".

وأكمل ثروت راغب، أن منطقة غرب المتوسط منطقة بِكر تماما وسيتم الإعلان خلال شهور عن الشركات التي سوف تقوم بالتنقيب فيها، وهناك شركات ضخمة تعمل في مجال التنقيب في مصر لأول مرة.