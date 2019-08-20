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أخطر تدريب لقوات المظلات قبل السفر لروسيا للمشاركة بحماة الصداقة 4.. فيديو

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:22 م
أخطر تدريب لقوات المظلات قبل السفر لروسيا للمشاركة بحماة الصداقة 4.. فيديو تدريبات حماة الصداقة
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يوضح التدريبات التى خاضتها قوات المظلات المصرية، وذلك قبل سفرها إلى روسيا، للمشاركة فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى "حماة الصداقة 4"، خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

وتضمن الفيديو، تدريبات توضح مدى المهارة والكفاءة لعناصر الجيش المصرى، وذلك فى تدريبات تضمنت الانزال الجوى، وعبور الموانع، حيث أتمت القوات المصرية المشاركة فى التدريب  كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب، والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات، وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة فى التدريب.


حماة الصداقة 4

الجيش المصرى

المظلات

الانزال الجوى

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