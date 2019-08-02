4 حالات يسقط عن أصحابها طواف القدوم لمكة.. تعرف عليها

متى يسقط طواف القدوم؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:

1- الحائض: وفى حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة

دليل ذلك: ما روى عن عائشة- رضى الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أنى لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهري.. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت".

وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضى الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شىء.

2- المكى: وفى حُكمه الأفاقى إذا أحرم من مكة.

دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم فى حق المكى غير موجود.

3- المعتمر والمتمتع.

دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج فى طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغنى عن تحية المسجد.

4- من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.