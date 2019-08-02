سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

4 حالات يسقط عن أصحابها طواف القدوم لمكة.. تعرف عليها

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:21 ص
4 حالات يسقط عن أصحابها طواف القدوم لمكة.. تعرف عليها الطواف حول الكعبة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

متى يسقط طواف القدوم؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

 

يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:

 

1- الحائض: وفى حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة 

دليل ذلك: ما روى عن عائشة- رضى الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أنى لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهري.. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت".

 

وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضى الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شىء.

 

2- المكى: وفى حُكمه الأفاقى إذا أحرم من مكة.

دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم فى حق المكى غير موجود.

 

3- المعتمر والمتمتع.

دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج فى طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغنى عن تحية المسجد.

 

4- من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.

 


طواف القدوم

مكة المكرمة

الحج

مجمع البحوث الاسلامية

موسم الحج

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وصول الدفعة الأولى من حجاج عرب 48 إلى جسر الملك حسين بالأردن

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 06:05 م

"مصر للطيران" تسير 13 رحلة على متنها 3216 حاجا.. ونقل حجاج الوجه القبلى غدا.. إقلاع أولى رحلات أفواج الجمعيات الأهلية من مطار القاهرة.. وشركة الميناء: تنسيق مع الخطوط السعودية لتوفير سبب الراحة لضيوف الرحمن

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 05:27 م

مصر للطيران تبدأ نقل حجاج الوجه القبلى.. غدا

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 04:59 م

الصحة السعودية: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج حتى الآن

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 04:43 م

وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 03:45 م

فيديو.."آه يا حنان" أولى أغنيات مصطفى حجاج من ألبوم "هتزهزه"

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 03:30 م

بدء سفر أول أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع البحرى الخميس المقبل

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 03:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة