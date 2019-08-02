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كتب محمود عبد الراضي

3 مديريات أمن تشارك فى إزالة تعديات على بحيرة المنزلة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:52 م
3 مديريات أمن تشارك فى إزالة تعديات على بحيرة المنزلة حملة إزالة تعديات - ارشيفية

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واصلت مديريات أمن (بورسعيد، الدقهلية ، دمياط) تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءةالبحيرة ، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة..أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام..
 
 
 

حملات امنية

ازالات

التعديات

ازالة التعديات

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