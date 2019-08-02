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وزير الداخلية الإيطالى: تعرضنا لإبتزاز ألمانى بشأن المهاجرين

الجمعة، 02 أغسطس 2019 01:58 م
وزير الداخلية الإيطالى: تعرضنا لإبتزاز ألمانى بشأن المهاجرين ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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تحدث وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفينى عن "ابتزاز من قبل الحكومة الألمانية" بشأن إستضافة 30 مهاجراً من الـ116 المنقذين، الذين كانوا على متن سفينة "جريجوريتى" التابعة لخفر السواحل الايطالى.

وقال سالفينى فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز24" الاخبارية الايطالية  إن "الابتزاز الألمانى" جاء من خلال "رسالة بريد إلكترونى من المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن برلين تعهدت بأخذ 30 مهاجرًا من جريجوريتى، إذا وافقنا على إنزال الـ40 مهاجراً من سفينة  "آلان كردى" التابعة لمنظمة (سى آى) الألمانية.

وأضاف سالفينى محذرا "إذا دخلت هذه السفينة المياه الايطالية فسوف نستحوذ عليها، لن يستطيع الألمان والفرنسيون معاملتنا كمخيم للاجئين".

وكانت منظمة "سى آى" غير الحكومية قد ذكرت فى وقت سابق أن سفينتها (آلان كردى) قد أنقذت المهاجرين قبالة مياه ليبيا، وطالبت السلطات المختصة بتوفير مرفأ آمن للرسو، منوهة بأن جزيرة لامبيدوزا هى الأقرب جغرافياً.

وسمحت إيطاليا  بإنزال المهاجرين الـ116 الذين كانوا على متن "جريجوريتى" بعد أن وافقت خمس دول أوروبية، من بينها ألمانيا، إضافة إلى مجلس الاساقفة الايطاليين،  على تقاسم أعباء إستضافتهم.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تشارلى ياكسلى هذه الخطوة "خبرا سارا"، إلا أنه قال إن الوضع ما كان يجب أن يصل إلى هذا الحد، مشددا على ضرورة أن "تتفق الدول الأوروبية على نهج يمكن التنبؤ به للمستقبل حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى".


ايطاليا

مهاجرين

المانيا

اللاجئين

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