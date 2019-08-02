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وزارة البيئة تواصل بناء قدرات العاملين فى منظومة المخلفات بمحافظات الصعيد

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:06 م
وزارة البيئة تواصل بناء قدرات العاملين فى منظومة المخلفات بمحافظات الصعيد دورة تدريبية لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بوزارة البيئة
كتبت آية دعبس

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عقدت وزارة البيئة، الدورة التدريبية الثانية، لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والفروع الإقليمية، وخلق جيل جديد من الكوادر فى مجال إدارة المخلفات، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية" فى محافظة الأقصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدورة تأتى فى إطار تنفيذ خطة البرنامج لتدريب العاملين بالأفرع الإقليمية بمحافظات الصعيد للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات وشارك فى الدورة ممثلون للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألمانية GIZ والأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بالمحافظات

وتستهدف الدورة تدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالفروع الإقليمية التابعة للوزارة فى 8 محافظات بصعيد مصر، "المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وذلك لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمى الذى بدوره يؤدى إلى إجراء تغييرات فى الاتجاهات والسلوك الاجتماعي.

وتعد هذه الدورة الثانية من سلسلة الدورات التى تنفذها وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الإلمانى GIZ للفروع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ومن المخطط عقد الدورة التدريبية الثالثة للفروع الإقليمية بمحافظات الدلتا خلال هذا الشهر

وفى اليوم الأول شهدت الدورة عقد عدة جلسات منها التعريف بجهاز تنظيم إدارة المخلفات (دوره وأهدافه) والملامح الرئيسية لإستراتيجية الجهاز وقطاع المخلفات عموما الى جانب التعريف بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وأهدافه وما تم إنجازه فى الأربع محافظات، كما تناولت الجلسات عرض مفاهيم ومبادئ إدارة المخلفات الصلبة البلدية والآثار الصحية والبيئية للإدارة الغير سليمة للمخلفات بالإضافة الى الإطار القانونى والمؤسسى ومفهوم استعادة التكلفة لإدارة المخلفات الصلبة.

وتضمنت شرح تفصيلى لعمليات جمع المخلفات الأولية والثانوية وعرض نماذج للمحطات الوسيطة، كما تم تقسيم الحضور الى مجموعات عمل لمناقشة الدور الحالى لإدارات المخلفات فى الفروع الإقليمية والدور المتوقع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مستقبلا، فيما تضمنت الورشة فى اليوم الثانى عدة جلسات حول عمليات معالجة المخلفات وتدويرها، إنتاج الطاقة من المخلفات، المدافن الصحية، الجدوى الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص الى جانب عرض آليات التقييم والرصد والمتابعة.

والجدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة فى 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى EU وهيئة المعونة السويسرية SECO بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى هذه المحافظات.

 


وزارة البيئة

البرنامج الوطنى لادارة المخلفات

المخلفات

منظومة المخلفات

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