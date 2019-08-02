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منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى تايلاند

الجمعة، 02 أغسطس 2019 07:03 م
منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى تايلاند المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف التفجيرات الإرهابية، التي وقعت اليوم في عدد من المناطق بالعاصمة التايلاندية بانكوك،  مما أسفر عن سقوط ضحايا. 
 
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الدماء البشرية وصيانتها من الاعتداء،  وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، بل اعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].
 
وأكدت المنظمة في بيانها أن الإرهاب يهدف إلى  زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، وتشريد الآمنين، وعلى قادة الرأي في العالم كله التصدي للإرهاب حيث أصبح ذلك واجبا إنسانيا وليس دينيا أو سياسيا فقط. 
 
كما تقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.
 
 

تايلاند

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الارهاب

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