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مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واجتماع سداسى قريبا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:09 ص
مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واجتماع سداسى قريبا سد النهضة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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عقدت وزارة الموارد المائية والرى جلسة مباحثات ومشاورات مع وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبى، حيث تم خلالها تسليم وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعقد اجتماع سداسى بحضور وزراء الرى والخارجية فى الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.

وعلى صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة تم عرض الخبرات المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، وتمت دعوة الجانب الإثيوبى للاطلاع على تلك الخبرات، والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة تساهم فى دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

 


وزير الرى

اثيوبيا

سد النهضة

اجتماع سد النهضة

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