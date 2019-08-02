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مركز السيطرة على الأمراض: الوقاية من السرطان تبدأ من الطفولة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:30 ص
مركز السيطرة على الأمراض: الوقاية من السرطان تبدأ من الطفولة الوقاية من السرطان تبدا من الطفولة
كتبت أمل علام

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كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعض السرطانات التى يمكن الوقاية منها منذ الصغر، حيث إنه يمكن الوقاية منذ الصغر من بعض أنواع السرطانات وهى:

منع التدخين من الطفولة
منع التدخين من الطفولة

أولا: منع التدخين من الطفولة

 فيجب أن تتحدث إلى أطفالك عن التدخين، وعلاقته بمرض السرطان، قام ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص ممن يدخنون السجائر بتجربتها لأول مرة في عمر 18 عامًا،  98% في عمر 26 عامًا، موضحًا أنه في عام 2018 كان أكثر من 1 من كل 4 طلاب في المدارس الثانوية وحوالي 1 من كل 14 من طلاب المدارس الإعدادية، قد استخدموا منتجًا للتبغ.

قال شارون، الذي كان يدخن أول سيجارة له في سن الــ 13من العمر، وتم تشخيصه بسرطان الحنجرة في سن الــ37، إن حفيدتي تبلغ من العمر 12 عامًا، وأخشى أن تبدأ في التدخين أيضًا.

وأضاف، يمكن أن يسبب التدخين من سجائر أشخاص آخرين (التدخين السلبي)، مشاكل صحية خطيرة لدى الأطفال والبالغين، بما في ذلك سرطان الرئة لدى البالغين، الذين لم يدخنوا أبدًا، لا تعرض أطفالك للتدخين السلبي.

 

الحماية من اشعة الشمس
الحماية من اشعة الشمس

 

ثانيًا: البقاء بعيدًا عن الشمس

تقول جيني، يمكن فقط لعدد قليل من حروق الشمس الخطيرة، أن تزيد من خطر إصابة طفلك بسرطان الجلد في وقت لاحق من العمر، يمكن أن تساعدك نصائح السلامة التي توفرها الشمس على حماية بشرتك من أشعة الشمس.

الحماية من السرطان تبدا منذ الصغر
الحماية من السرطان تبدا منذ الصغر

ثالثًا: التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى البشرى

احرص على تطعيم أولادك من فيروس الورم الحليمى البشرى "هيومان بابلومافيروس"، (HPV)، يحمى من الإصابة بالفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، وغيرها من أنواع السرطان، مثل سرطان الفرج، والمهبل، والقضيب والشرج، والبلعوم (مؤخرة الحلق، بما في ذلك قاعدة اللسان واللوزتين) ناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن فيروس الورم الحليمي البشري يحمي من أنواع فيروس الورم الحليمي البشري، التي تسبب السرطان الأكثر شيوعا، يجب تحصين الأولاد والبنات على حد سواء عندما يبلغون من العمر 11 أو 12 عامًا، يمكن إعطاء اللقاح للفتيات والشابات المراهقات على مدار 26 عامًا، والفتيان والشباب في سن 21 عامًا الذين لم يتم تحصينهم عندما كانوا أصغر سناً.

يذكر أن هذا الفيروس ينتقل من خلال العلاقة الجنسية، ويتم إعطاء المراهقين فى هذه السن فى بعض الدول الغربية، لمنع الإصابة بالفيروس نتيجة العلاقات المتعددة.


الوقاية من السرطان

السرطان

سرطانات يمكن الوقاية منها

الوقاية من السرطان تبدا من الطفولة

سرطان الجلد

سرطان الرئة

سرطان عنق الرحم

التدخين

الاقلاع عن التدخين

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