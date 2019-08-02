سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: بدء الدراسة فى 13 مدرسة جديدة العام المقبل بتكلفة 185 مليون جنيه

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:37 ص
محافظ القاهرة: بدء الدراسة فى 13 مدرسة جديدة العام المقبل بتكلفة 185 مليون جنيه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالى 185.5 مليون جنيه .

وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم، إلى أن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاَ التى تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحاَ أن تلك المدارس موزعة بعدد من الاحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر، وانضمام عدد منهم لإدارتى القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.

وأشار عبد العال، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التى تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازى مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية .

وأكد محافظ القاهرة، أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصل للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسى وتجريبى وإعدادى وثانوى عام وصناعى الى جانب تخصيص بعضهم لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم، بالإضافة إلى الإنشاء الجديد للمدارس تم اإجراء تجديد وإحلال كلى لمدرستين بحى روض الفرج بتكلفة 8 مليون جنيه تقريباَ هما مدرسة التربية الحديثة الإعدادية بنين ومدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية واللتان إضافة 14 فصل جديد بعد التوسعات لخدمة أهالى المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

 


القاهرة

مدارس جديدة

تعليم القاهرة

التعليم

مدارس القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة