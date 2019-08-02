محافظ القاهرة: بدء الدراسة فى 13 مدرسة جديدة العام المقبل بتكلفة 185 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن أن العام الدراسى الجديد سيشهد انضمام 13 مدرسة جديدة للعملية التعليمية بتكلفة تقدر بـحوالى 185.5 مليون جنيه .

وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم، إلى أن أجهزة المحافظة تنتهج استراتيجية للتوسع فى اقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى كافة الاحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وبعض مساهامات المجتمع المدنى، وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاَ التى تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية، موضحاَ أن تلك المدارس موزعة بعدد من الاحياء والمناطق مثل حلوان والسلام وشرق مدينة نصر، وانضمام عدد منهم لإدارتى القاهرة الجديدة والشروق التعليمية.

وأشار عبد العال، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة التى تساعد على تيسير العملية التعليمية بالتوازى مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية .

وأكد محافظ القاهرة، أن المدارس الجديدة ستضيف 534 فصل للعملية التعليمية وتتنوع ما بين مدارس ابتدائية وتعليم اساسى وتجريبى وإعدادى وثانوى عام وصناعى الى جانب تخصيص بعضهم لاستحداث نوعية جديدة بالتعليم، بالإضافة إلى الإنشاء الجديد للمدارس تم اإجراء تجديد وإحلال كلى لمدرستين بحى روض الفرج بتكلفة 8 مليون جنيه تقريباَ هما مدرسة التربية الحديثة الإعدادية بنين ومدرسة جمعية السلام القبطية الابتدائية واللتان إضافة 14 فصل جديد بعد التوسعات لخدمة أهالى المنطقة وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.