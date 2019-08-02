ما ينوب المخلص إلا قتله.. ربة منزل تنهى حياة ابن شقيقتها لفضه مشاجرة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

قتلت ربة منزل ابن شقيقتها بالعياط، حيث طعنته بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين والدته والمتهمة، مما دفعها لطعنه، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

تلقى العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط.

انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال.

وتوصلت التحريات إلى أن خالة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنته بسكين، أثناء تدخله لفض مشاجرة، نشبت بين والدته وبينها، بسبب خلافات عائلية.

ألقى الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.