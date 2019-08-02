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ما هى جراحة السمنة المثالية التى ليس لها أى مضاعفات؟.. الدكتور أحمد السبكى يجيب

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:05 م
ما هى جراحة السمنة المثالية التى ليس لها أى مضاعفات؟.. الدكتور أحمد السبكى يجيب الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر
تقرير خاص

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انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من جراحات السمنة مما جعل كثير من المرضى يقعون في حيرة الاختيار للعملية المثالية التي ليست لها أي مضاعفات، أو الحيرة في اختيار العملية الأقوى.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة يضع نهاية لحيرة كثير من المرضى ويجيب على تساؤلاتهم بخصوص اختيار جراحة السمنة المثالية.

* الجراحة المثالية لمريض السمنة:

 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن اختيار جراحة السمنة المثالية التي ليست لها مضاعفات شيء محير ليس فقط للمرضى بل هو محير على مستوى كل المؤسسات الطبية، كثيرون يختارون عملية التحويل المصغر للمعدة باعتبارها العملية المثالية لأن المريض حتى لو قام بتناول الكثير من الحلوى  أو النشويات لا يمكن أن يزيد وزنه، وهي تزيد من نسبة الحرق في الجسم ايضا، وفي الحقيقة هي تعتبر من أقوى جراحات السمنة وأنا أفضلها كثيراً ولكن لكل مريض سمنة جراحة تعتبر مثالية وأقوى لحالته.

3 أسباب تجعل جراحة تكميم المعدة الأفضل
3 أسباب تجعل جراحة تكميم المعدة الأفضل

 

وأشار إلى أن مرضى السمنة ليسوا جميعهم حالتهم واحدة، فكل حالة تختلف عن الأخرى ولكل حالة عملية تناسبها، فالمريض الذي وزنه 100 كيلو ليس مثل المريض الذي وزنه 150 كيلو وليس مثل الذي وزنه 200 كيلو، كذلك المريض العاشق لتناول الحلوى والنشويات يختلف عن المريض الذي لا يعشق الحلوى والنشويات يختلف أيضا عن المريض الذي لا يميل إلي تناول الطعام بكثرة ولديه مشكلة في الحرق، كذلك المريض الذي يمارس الرياضة يختلف عن المريض الذي لا يمارسها تماما، والمريض الذي يجرى عملية للتخلص من مرض السكر ليس مثل المريض الذي يجري العملية من أجل التخلص من السمنة.

3 أسباب تجعل جراحة التحويل المصغر مثالية
3 أسباب تجعل جراحة التحويل المصغر مثالية

 

* التحويل المصغر الأفضل لكن ليس في جميع الحالات:
 

وفي السياق نفسه أكد إن التاريخ المرضي لمريض السمنة من الممكن أن يوجه الطبيب لاختيار جراحة محددة تناسبه، والرأي الذي يقول إن عملية التحويل المصغر للمعدة هي العملية الأقوى هو رأي صائب ولكن ليس دائما، فاختيار العملية المثالية حسب حالة كل مريض.

وأشار إلي إنه يفضل إجراء عملية تكميم المعدة للشباب الصغير من عمر 10 سنوات وحتى 18 سنة فيما عدا الحالات التي تعشق تناول الحلوى، أيضا كبار السن من عمر 55 إلي 70 عاما يفضل معهم التكميم، ويمكننا القول إن عملية التحويل المصغر يعتبر من أقوى الجراحات وأفضلها ولكن ليس لجميع الحالات.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

 

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

 

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتور أحمد السبكي

السمنة

السكر

تكميم المعدة

مرض السكر

التحويل المصغر

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