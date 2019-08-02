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لمرضى متلازمة لينش.. تناول الأسبرين كل يوم يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:00 م
لمرضى متلازمة لينش.. تناول الأسبرين كل يوم يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون الاسبرين
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن آلاف الأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش (LS)  يجب أن يتناولوا الأسبرين كل يوم لخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يولد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة لينش (LS) في خطر متزايد من الإصابة بالمرض القاتل، مع تشخيص أربعة من كل خمسة أشخاص في النهاية.

لكن أظهرت دراسة كبيرة أن الناس يمكنهم خفض احتمالات تطويرهم عن طريق تناول الأسبرين يوميًا لمدة عامين، مما دفع التغيير في الإرشادات.

وعلى الرغم من وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح ، إلا أن المؤسسات الصحية جادلت بأن معظم الأشخاص الذين يعانون من LS ليسوا على علم بوجود المرض.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 ألف شخص في المملكة المتحدة لديهم متلازمة لينش LS ، لكن الفحص الأفضل من شأنه أن ينقذ الأرواح.

وقال الباحثون أنه لا توجد أعراض أخرى لمتلازمة لينش، لكنها يمكن أن تؤدي إلى السرطان في سن مبكرة، ويرتبط بشكل خاص بالقولون والمستقيم أو الأمعاء وكذلك بطانة الرحم والجلد والدماغ.

تمثل LS حوالي واحد من كل 30 من أورام القولون والمستقيم في المملكة المتحدة ، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).

 

 


الاسبرين

فوائد الاسبرين

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متلازمة ليش

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