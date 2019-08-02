للمتقدمين لمدرسة الضبعة.. 8 معلومات عن أرقام الجلوس ومواعيد الاختبارات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسى 2019/2020، 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى.





اليوم السابع يقدم فى 8 معلومات أبرز تفاصيل ومواعيد وشروط عقد الامتحان:

1- 4095 حاصلين على الشهادة الإعدادية تقدموا للالتحاق بالمدرسة خلال العام الدراسى الجديد.



2- عقد الاختبارات إلكترونيًا للطلاب المتقدمين يومى 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات.



3- الإعلان عن أرقام جلوس ومقار اللجان من خلال بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg.



4- هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة، تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت.



5- التنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية لإجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.



6- مدرسة الصعبة هى مدرسة داخلية بمحافظة مطروح.



7- مدة الدراسة فى مدرسة الضبعة 5 سنوات الطلاب يحصلون على كرسات فى اللغة الروسية واللغة الإنجليزية.



8- مدرسة الضبعة هى أول مدرسة بالتعليم الفنى لخدمة أغراض الطاقة النووية السلمية بمصر.