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لطلاب علمى رياضة.. شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بهندسة المطرية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:00 ص
لطلاب علمى رياضة.. شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بهندسة المطرية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بكلية هندسة المطرية، موضحًا أن كليات الهندسة بالجامعة تتميز بتخصصات فريدة بما يساهم فى تخريج رواد متميزين فى مجالهم، حيث يتمتع خريج برنامج الهندسة الإنشائية بمهارات الابتكار والتصميم من خلال دراستهم وتدريبهم على أيدى متخصصين.
 

وأضاف نجم، لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق على الكلية أو الكليات الحكومية المناظرة، كما يتولى مجلس الكلية تحديد شروط القبول أو التحويل لبرنامج التعليم بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

 

هذا ويقبل الطلاب المحولون من نظام الفصول الدراسية من الكلية أو من الكليات المناظرة الذين يرغبون فى الالتحاق بالدراسة فى برامج التعليم بنظام الساعات المعتمدة يجب أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى على أن يتم عمل مقاصة للمقررات التى سبق إنهائها بنجاح، وعلى الطالب الذى سبق أن امضى سنة أو أكثر فى أحد البرامج المماثلة خارج كلية هندسة المطرية بالجامعة، ويرغب فى الالتحاق بالبرنامج تقديم بيان حالة من الكلية التى كان مقيد بها يوضح الدرجات التى حصل عليها وعدد الساعات المعتمدة التى درسها، بشرط عدم إنهاء أكثر من 108 ساعات معتمدة بمعدل تراكمى متوسط لا يقل عن الحد الادنى الذى تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.
 

هذا إلى جانب أنه يجوز للطالب الذى سبق له أن ترك الدراسة فى أحد هذه البرامج لمدة فصل دراسى أو أكثر وسبق له ان حصل على تقدير "D" على الأقل فى الفترة التى قضاها بالبرنامج إعادة قيده بشرط وجود أماكن شاغرة، كما تقبل الكلية ببرامج الساعات المعتمدة الطلاب الوافدين بعد دراسة حالاتهم وعمل مقاصة بما تم دراسته، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها الجامعة.

 


جامعة حلوان

كلية الهندسة

الهندسة الانشائية

هندسة المطرية

طلاب علمى رياضة

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