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قضايا تنتظر الفصل من محكمة النقض.. المتهم بقتل طبيب الساحل على حكم إعدامه

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:56 م
قضايا تنتظر الفصل من محكمة النقض.. المتهم بقتل طبيب الساحل على حكم إعدامه محكمة النقض - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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ينتظر دفاع الداعشى حسام زكريا، والصادر بحقه حكما بالإعدام، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تحديد جلسة لنظر طعن مكله أمام محكمة النقض على حكم إعدامه.

وفى 22 ديسمبر 2018، صدر حكم الإعدام ضد المتهم، وقدم دفاع المتهم مذكرة للطعن على الحكم خلال المدة القانونية، وفى انتظار تحديد جلسة للطعن على الحكم.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الساحل، بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض " مطواة " ملوثة بالدماء أثناء هروبه من  العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط  يدعى" حسن . زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية ، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور " ثروت . ج " 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة ، عقب إنتهاء مواعيد العمل بالعيادة ، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى" سوزان .ك " 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض " مطواة " فأصابة بجروح طعنيه أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فاصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن ، وتمكن الأهالى من ضبطه.


داعش

داعشى الساحل

المتهم بقتل طبيب

محكمة النقض

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