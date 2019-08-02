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قبل عيد الأضحى.. ضبط 7 متهمين بالإتجار فى المخدرات خلال حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:43 ص
قبل عيد الأضحى.. ضبط 7 متهمين بالإتجار فى المخدرات خلال حملات أمنية مكبرة مخدر البانجو- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية – الإسكندرية – البحيرة – الجيزة )، وقطاع الأمن العام، لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات.

أسفرت الحملات، عن ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما (50 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 125 مائة وخمسة وعشرون كيلو جرام - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول)، وضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 20 عشرون كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ونجحت الحملات فى ضبط عاطلين،  لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 إثنان كيلو وخمسمائة جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 إثنان كيلو وخمسمائة جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات")، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وبحوزته ( كمية من مخدر الاستروكس وزنت 120 جرام – 107 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان ). 

 

 

 


حملات امنية

تجارة المخدرات

تجارة البانجو

مديريات الامن

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