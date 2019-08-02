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فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا
كتب رضا حبيشى

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مع تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، الممتد بطول 4 كم من محطة هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة، شاملا 3 محطات نفقية، منذ أيام قامت الهيئة القومية للأنفاق بتركيب ماكينات "T.V.M" لاستخراج تذاكر المترو آلياً بالمحطات الجديدة.

 ويقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن هذه الماكينات، وخطة الهيئة لتعميمها فى باقى المحطات خلال التقرير التالى:

1ـ ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا تعمل باستخدام العملة النقدية والبطاقات الائتمانية.

2ـ موجودة حاليا فى محطات هارون والألف مسكن ونادى الشمس.

3ـ مخطط تعميمها فى كافة محطات الخط الثالث.

4ـ تتشابه مع ماكينات "ATM" الخاصة بالبنوك.

5ـ تساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر بالمحطات.

6ـ الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت على شراء 50 ماكينة من ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا لتركيبها بمحطات الخط الثالث.

7ـ سيتم تعميم تركيب هذا النوع من الماكينات فى كافة المحطات الجديدة التى سيتم افتتاحها بمشروعات المترو الجارى تنفيذها.

8ـ سعر التذكرة المستخرج عبر هذه الماكينات لا يشهد أى زيادات.

9ـ تستخدم هذه الماكينات فى شحن الكارت الذكى المستخدم فى استقلال خطوط المترو بديلا عن التذاكر الورقية.

10ـ تستخدم هذه الماكينات فى الاستعلام عن أرصدة الكروت الذكية.


استخراج تذاكر المترو آليا

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تذاكر المترو

اليوم السابع بلس

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