فيديو .. شرطة أردوغان تفض تجمع لأصحاب المعاشات بالضرب والسحل

كتب محمود العمرى

اعتدت شرطة أردوغان فى تركيا على المتقاعدين وأعضاء اتحاد نقابات الموظفين العمومين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتم اعتقال عدد من المشاركين، وذلك فى فيديو يرصد الانتهاكات التى تعرض لها أصحاب المعاشات فى تجمعهم الأخير.

ويأتى ذلك استمرار للانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد أبناء الشعب التركى، وكل من ينتقد أو يطالب بحقه فى تركيا، وذلك فى محاولة من النظام التركي على إخفاء جرائمه التى يقوم بها ضد أبناء الشعب التركى.