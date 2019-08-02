فيديو..حجاج القرعة بـ 22 فندق قريب من الحرم لعدم تعرضهم للمشقة
الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:40 م
حجاج - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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بين مقطع فيديو التيسيرات المقدمة للحجاج بمكة المكرمة،حيث اختارت بعثة حج القرعة 22 لإقامة حجاجها وتوجد على مسافات متباينة من الحرم المكى..وتستقبل يومياً أفواجاً من الحجاج القادمين مباشرةً من مصر وهؤلاء القادمين من المدينة المنورة ، بعد أيام قضوها فى رحاب مدينة رسول الله وذلك تمهيداً لأداء فريضة الحج ، حيث لقي تنظيم حج القرعة حتى إشادة كبيرة من الحجاج.
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