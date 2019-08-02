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غادة عبد الرحيم تمثل مصر فى كورس العلاج بالموسيقى بأكبر جامعات بريطانيا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:50 م
غادة عبد الرحيم تمثل مصر فى كورس العلاج بالموسيقى بأكبر جامعات بريطانيا غادة عبد الرحيم
لندن- خاص- البوابة نيوز

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نظمت كلية whitelands المتخصصة فى العلوم الحياتية والنفسية بجامعة Roehampton  بالمملكة المتحدة (لندن) كورس متخصص فى العلاج بالموسيقى شمل العديد من المحاضرات النظرية وورش العمل ودراسات الحالة وعرض فيديوهات للتجارب العملية.

 واهتم الكورس الذى استمر لمدة 35 ساعة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس بتأثير العلاج بالموسيقى وصعوبات التعلم عند الأطفال وأمراض التوحد والشيخوخة وتخفيف الآلام وعلاج الصدمات النفسية والمشاكل السلوكية والأمراض العضال.

ضم الكورس 14 متدربا من كندا واستراليا واليابان والصين وبريطانيا ومصر.

وقد مثلت مصر في هذا الكورس الدكتورة غاده عبد الرحيم باعتبارها صاحبة أول دكتوراه فى مجال علم النفس الموسيقي .

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غادة عبد الرحيم

كورس العلاج بالموسيقى

أكبر جامعات بريطانيا

عبد الرحيم على

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