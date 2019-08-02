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ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بالسحر والجمال

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:32 ص
ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بالسحر والجمال مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 6 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وذلك حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (100جرام لمخدر الحشيش  - 30 قرص مخدر - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية (سبق إتهام أحدهما فى قضية "سرقة" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وذلك حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (150جراما لمخدر البانجو– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلاً عن ضبط أحد الأشخاص ( مقيم بدائرة قسم أول العاشر بالشرقية).. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، بمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.

 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين (مقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان).. وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.


السحر والجمال

مخدرات

تهريب مخدرات

مخدرات مهربة

بؤر اجرامية

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