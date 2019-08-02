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ضبط 13 بندقية ورشاش وتنفيذ 51 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:45 ص
ضبط 13 بندقية ورشاش وتنفيذ 51 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة سلاح - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى المخدرات والمطلوبين أمنيا على مستوى الجمهورية.

 

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة فى ضبط "39 قطعة سلاح نارى بينها 13 بندقية ورشاش، 112 قضية مواد مخدرة،26611  مخالفة مرورية، 1779 مخالفة مرافق، وتنفيذ 51916 حكم قضائى متنوع".

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 


مخدرات

حملات امنية

سلاح

تهريب السلاح

تنفيذ الاحكام

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