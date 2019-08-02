ضبط مزارع بسوهاج أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار فى أرضه الزراعية

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى سوهاج برئاسة الرائد محمد جاب الله من إلقاء القبض على مزارع يقيم بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أرضه الزراعية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام مزارع بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد محمد جاب الله رئيس مباحث المركز قيام "عنتر ا.ر" 55 سنة مزارع يقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض زراعية ملكه بذات الناحية.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المذكور، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار وبعمق 4 أمتار وضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهة المذكور اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.